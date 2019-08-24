Книгу о Валерии Халилове из серии "Жизнь замечательных людей" презентовали под Владимиром

ВЛАДИМИР, 24 августа. /ТАСС/. Презентация книги "Валерий Халилов. Любить всю жизнь" из серии "Жизнь замечательных людей" прошла в деревне Новинки Владимирской области - на малой родине художественного руководителя ансамбля им. А. В. Александрова, погибшего 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154. Об этом ТАСС в субботу сообщил брат дирижера Александр Халилов.

"Презентация книги состоялась в нашей родной деревне Новинки под Киржачом, возле молельного столбика, который строился при участии моего брата. Сегодня это событие собрало всех односельчан, для нашей семьи это очень важное событие. Он был выдающимся музыкантом современности, композитором, сочинил много военных произведений, был главным дирижером российской армии - в этом он проявил много хороших качеств, оставаясь очень простым человеком, никогда не кичился званиями", - рассказал Александр Халилов.

Особое внимание в книге уделено рассказу о жизни музыканта во Владимирской области - в Новинках жили его предки по материнской линии, там же прошло детство будущего дирижера, его брата и сестры. На Архангельском погосте рядом с деревней он, согласно завещанию, был похоронен в январе 2017 года.

Автором биографии, вышедшей в издательстве "Молодая гвардия", стал коллега народного артиста, музыкант Василий Цицанкин. Издание основано на воспоминаниях тех, кто при жизни знал дирижера. На презентации жители деревни Новинки получили экземпляры, остальной тираж, - 4 тыс. томов - при поддержке Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" передали семье Валерия Халилова.

"Часть книг будет направлена в музыкальные школы и училища, в детские оркестры. Кроме того, это будет подарочный фонд для всех, кому был дорог Валерий Михайлович", - добавил Александр Халилов.

Крушение самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря 2016 года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. В катастрофе погибли все находившиеся на борту, в том числе 64 участника творческого коллектива.