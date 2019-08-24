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Северный Кавказ

Фестиваль "Арбузник" в Ессентуках собрал более 2,5 тыс. человек

Участники мероприятия готовили выступления с песнями и танцами

ПЯТИГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Арбузник", который прошел в Ессентуках (Ставропольский край) в субботу, собрал сельхозпроизводителей практически со всего региона и более 2,5 тыс. зрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"На фестиваль приехали сельхозпроизводители из Ипатовского, Нефтекумского, Курского, Благодарненского, Красногвардейского и других районов края. В подворьях были агрономы и артисты. У каждого района была своя визитная карточка, они готовили выступление с песнями и танцами. Зрителей было более 2,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, фестиваль проходит в Ессентуках второй год подряд. "Он направлен на то, чтобы популяризировать регион не только как курорт, но и как аграрный край", - добавил представитель горадминистрации.

По данным пресс-службы, помимо арбузов, производители продавали и другую сельскохозяйственную продукцию, напитки, хлебобулочные изделия, мед. В этом году к выставке пищевых продуктов добавилась и экспозиция православной тематики.

Порядка 250 мероприятий событийного туризма будет проведено в Ставропольском крае в 2019 году, власти региона направят на эти цели 63 млн рублей из краевого бюджета, еще порядка 400 млн рублей будет привлечено из внебюджетных источников.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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