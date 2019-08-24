Международный фестиваль "Мотостолица" в центре Петербурга посетили около 50 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. III Международный фестиваль "Мотостолица" в Центральном районе Санкт-Петербурга с участием дрессировщика Аскольда Запашного и принца Мишеля Югославского посетили около 50 тыс. человек сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.

"Фестиваль "Мотостолица" посетили около 50 тыс. человек. Мероприятие стартовало в 12:00 мск на Кленовой улице с заезда байкеров, колонну возглавили дрессировщик Аскольд Запашный и принц Мишель Югославский. Последний заезд, который станет последним этапом фестиваля, стартует с Кленовой улицы в 21:00 мск и завершится на Крестовском острове", - отметила собеседница агентства.

В мероприятии приняли участие более 500 байкеров из России, Литвы, Эстонии, Германии и Финляндии. На Манежной площади рядом с Домом кино, в рамках фестиваля, каскадеры демонстрировали виртуозное мастерство езды на мотоциклах внутри металлического "Шара смелости". Неподалеку от площади, при поддержке Управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была организована специальная площадка с разметкой, где регулировщик обучал самых юных гостей правилам поведения на дороге. Мотопрогулки на трехколесных мотоциклах по территории площади снискали популярность среди детей и взрослых.

В ретрозоне была представлена выставка из семи мотоциклов, среди которых - швейцарский Motosacoche 1905 года из гаража Императора Николая II, английские и французские мотоциклы первой четверти XX века, легенда советской мотопромышленности - ТИЗ-АМ-600 рубежа 30-40-х годов прошлого столетия, участвовавший в боевых действиях Великой Отечественной Войны и в восстановлении народного хозяйства, а также другие советские мотоциклы 80-х годов.