Уфимский кинофестиваль открыл фильм "Первая республика" про историю Башкирии

УФА, 24 августа. /ТАСС/. Фильм "Первая республика" режиссера Булата Юсупова, посвященный становлению Башкирии, открыл международный кинофестиваль этнического кино "Серебряный Акбузат" в Уфе. Фильм, снятый к 100-летию региона, показали вне конкурсной программы, передает с показа корреспондент ТАСС.

Всего в первый день фестиваля зрителям были показаны 28 работ в жанрах игрового и документального кино. Так, в субботу на экраны попал фильм "Песнь древа", который стал первой киргизской картиной в российском прокате после распада СССР.

"Это первый киргизский фильм, который вышел в официальный российский прокат после распада СССР. Мы его показали на многих фестивалях, получили гран-при в Казани. В кинотеатрах Киргизии фильм шел два года, он исторический, вызвал хороший интерес у зрителя, теперь мы участвуем в фестивале в Уфе", - рассказал режиссер Айбек Даирбеков. Фильм рассказывает о традиционных ценностях киргизских кочевников, его сюжет разрабатывался 7 лет, добавил режиссер. В фестивале "Песнь древа" участвует в номинации этнического и национального кино.

В жюри фестиваля вошел польский режиссер Кшиштоф Занусси. "То, что такой знаменитый режиссер приехал на наш фестиваль показывает, что он достиг определенной планки качества, потому что господин Занусси вначале внимательно изучает мероприятие, на которое его приглашают до принятия решения", - рассказала ТАСС исполнительный директор фестиваля Зухра Буракаева.

"Серебряный Акбузат" проходит с 24 по 27 августа, на него поступили заявки из 28 стран. Фильмы-победители определяются в номинациях игровое, документальное и короткометражное кино. Россия представлена в программе семью фильмами из Башкирии и работами из Северной Осетии, Хакасии, Чечни, Татарстана, Дагестана, Бурятии, Якутии. Призовой фонд фестиваля превысит 1 млн рублей.