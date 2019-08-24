Фестиваль экстремального туризма X-fest открылся в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Фестиваль экстремального туризма X-fest открылся в субботу в Севастополе на горе Гасфорта. На туристический слет приехали участники из разных уголков России, сообщила ТАСС заместитель директора центра развития туризма города Ольга Чаузова.

"На стартовавшем сегодня фестивале X-fest 16 интерактивных площадок, которые работают на склонах горы Гасфорта и в границах расположенного здесь же экологически чистого озера Гасфорта. На фестиваль из Республики Крым и Севастополя приехали компании, которые занимаются организацией различных видов активного и экстремального туризма. Они обеспечили работу площадок, где все желающие бесплатно могут попробовать все активности. К нам приехали жители разных уголков России", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, одной из новинок этого года стала полоса препятствий "Путь героя". Все желающие могут ее преодолеть, пробежав на время через "болото", трубу, гору автомобильных покрышек и другие препятствия. По итогам дня из их числа выберут две лучшие команды, которые в воскресенье сразятся со звездной командой - артистами музыкальных коллективов, выступающих на сцене фестиваля. "В числе музыкальных коллективов "25/17", "Градусы", "Пицца" и другие", - добавила Чаузова.

Фестиваль X-fest в первый день работы продлится до полуночи, во второй день начнет работу в 11:00 и завершится также в полночь. Фестиваль ежегодный, в этом году он проводится в третий раз. В 2018 году основной упор был сделан на водные виды экстремального туризма. Главная цель фестиваля - продвижение идеи здорового образа жизни.