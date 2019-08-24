Эрмитаж покажет в Петербурге выставку из павильона России в Венеции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж, выступивший в этом году куратором павильона России на Венецианской биеннале современного искусства, представит его экспозицию петербургской публике в первой половине 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский, выступая в субботу в рамках проекта открытых дискуссий "Диалоги" в Новой Голландии.

"У нас уже заявлен Петербург, заявлена Москва, заявлена Астана, уже официальные есть письма. В ноябре закроется, в декабре все это приедет, - январь-февраль-март", - сказал Пиотровский, утвердительно ответив на вопрос ведущего дискуссии о первой половине следующего года как о планируемой дате показа в Петербурге.

Гендиректор Эрмитажа рассказал, что выставка, которую привезут из Венеции, будет представлена в разных городах России и за рубежом в расширенном варианте. "Действительно, было очень мало времени, и все было сложно, и далеко не все то, что придумал Александр Николаевич [Сокуров] и что могли сделать ребята [творческая команда, работавшая над экспозицией], осуществилось. У всех есть идеи, что еще будет", - отметил он.

В Петербурге выставку покажут в Главном штабе Эрмитажа. "Будет точно не так, как в Венеции, а чуть-чуть по-другому, будет по-петербургски, а потом по-московски", - добавил Пиотровский. Среди зарубежных городов, где также планируется показать выставку, Пиотровский назвал Амстердам.

Новые элементы

Государственный Эрмитаж оформлял павильон России в Венеции в партнерстве с Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова. На выставке представлены инсталляция "Фламандская школа" художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая, а также инсталляция Александра Сокурова, посвященная картине "Возвращение блудного сына" Рембрандта и совмещающая документальное кино, анимацию, живопись и скульптуру.

Сокуров, выступивший художественным руководителем созданной в Венеции российской экспозиции, рассказал на встрече, что по прибытии из Италии она будет дополнена новыми скульптурными композициями из стекла, папье-маше, а также из разных современных материалов. "Я хочу сделать предложение написать еще одну картину для этой экспозиции - может быть, "Возвращение блудного сына", только с совершенно современным сюжетом, но с художественными, эстетическими и этическими принципами Рембрандта", - сказал он.

"Я очень этого жду. Я очень рад - я не знаю, насколько это часто [бывает], что рядом с высоким именем Эрмитажа появляются молодые имена. Мы, конечно, будем стараться сделать еще один шаг для того, чтобы результатом труда нашего коллектива не подвести Эрмитаж. <…> Хотелось бы, чтобы люди, которые посмотрят эту экспозицию, пошли бы смотреть еще раз на это великое произведение", - отметил Сокуров.

В творческую команду проекта Сокурова вошли художники-постановщики Елена Жукова и Лидия Крюкова, с которыми он работал над фильмами "Фауст" и "Русский ковчег" (посвящен Эрмитажу), скульптор Владимир Бродарский и другие.

Венецианская биеннале современного искусства открылась в мае и будет проходить по 24 ноября 2019 года. Ее тема в этом году - "Не дай вам бог жить в эпоху перемен" - размышление о переломных временах, когда рушатся каноны и меняется мировоззрение.