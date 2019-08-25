Парад Почетного караула в Петербурге будут переводить на английский и китайский языки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Еженедельный субботний развод и плац-концерт роты Почетного караула Западного военного округа (ЗВО) в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга будут теперь звучать не только на русском, но и на английском и китайских языках. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ЗВО.

Традиция развода караулов Петропавловской крепости была заложена еще Петром I. Караульная служба существовала в Петропавловской крепости со дня ее основания до октября 1926 года, когда комендантское управление в ней было упразднено. Современная церемония развода караула разработана военной комендатурой Петербурга, а детальный церемониал был создан еще во времена Павла I.

"Дикторский текст, комментирующий развод и плац-концерт, будет переведен на английский и китайский языки, что позволит иностранным туристам глубже узнать историю и традиции российской армии", - цитируются в сообщении слова офицера военно-политического управления Западного военного округа капитана Кирилла Егорова.

Ритуал развода роты Почетного караула открывает военный оркестр штаба ЗВО, который исполняют военные марши различных эпох. Военнослужащие в особой парадной форме одежды, которая шита нитями пятипроцентного золочения, выполняют строевые приемы с оружием как одиночно, так и в составе подразделения. Среди приемов - известные "Мясорубка", "Комбайн", "Поршень", которые демонстрируют стилизованные элементы штыковой атаки времен Александра Суворова, кручение карабина с многочисленными оборотами в воздухе, вокруг своей оси и другие.

Главная особенность плац-концерта - виртуозное владение военнослужащими 7,62-мм самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года, специально модернизированными для роты ЗВО. Части и механизмы карабинов хромированы, а деревянные элементы выполнены из дерева белых пород. Завершает плац-концерт и церемонию развода торжественный марш знаменной группы и роты Почетного караула в сопровождении оркестра штаба округа.

Западный военный округ ведет свою историю с августа 1864 года, когда были образованы военно-окружные управления. Округ также является правопреемником Ленинградского и Московского военных округов, объединенных в 2010 году. В состав округа входят силы на территории 26 субъектов РФ, в том числе Балтийский флот, танковая армия, Ленинградская армия ВВС и ПВО. На вооружении сил округа имеются танки Т-90, Т-72Б3М, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", многоцелевые самолеты Су-35С и другие виды современного вооружения.