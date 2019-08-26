Власти Крыма в 2020 году создадут учреждение по сносу самовольных построек в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Крыма в 2020 году создадут единое предприятие, которое займется сносом самовольных построек, на эти цели будет выделено около 80 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник журналистам зампредседателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов.

"В следующем году у нас будет создано единое автономное учреждение, которое будет оснащено техникой и будет заниматься разработкой документации о сносе и физическим выполнением строительных работ по сносу незаконно построенных зданий. В следующем году у нас будет выделено около 70-80 млн рублей на эти цели", - сказал Кабанов.

По его словам, в настоящее время работами по сносу занимаются муниципальные службы, что создает неудобства по координации работ.

Кабанов сообщил, что в 6:00 мск в Симферополе, по решению Апелляционного суда республики, начался снос самовольного строения - торгового центра "Куб" на площади имени В. В. Куйбышева, общей площадью около 1,5 тыс. кв. м. Разобрать его планируют в течение шести недель. Власти намерены благоустроить площадь, создав зону отдыха с фонтаном, зеленым насаждениями, лавочками.

Вице-премьер отметил, что до конца года в регионе будет снесено около десятка самовольно построенных объектов - от киосков до торговых центров, в основном на южном берегу полуострова.

По его словам, в целом в Крыму насчитывается около 1 тыс. незаконных строений, как временных, так и капитальных, подлежащих сносу.