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Власти ЕАО пообещали не допустить срыва занятий из-за подтопления нескольких школ

Но в зоне бедствия остаются более 150 жилых домов

ТАСС, 26 августа. Несколько школ подтопило в Еврейской автономной области. Однако срыва начала учебного года допущено не будет. Об этом в понедельник сообщило управление внутренней политики областного правительства.

"В городе Биробиджане временно обесточена одна школа из-за подтопления. Частично подтоплены подвальные помещения некоторых образовательных учреждений. Аналогичная ситуация в Биробиджанском районе в селах Птичник, Найфельд и Валдгейм, а в Ленинском районе - это села Ленинское и Башмак", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в управлении, до начала нового учебного года все последствия паводков будут устранены. "Все мероприятия успеют провести до 1 сентября, срывов занятий не допустят", - сказал представитель управления.

Он уточнил, что обеззараживание подвалов будет проводиться в том числе во внеурочное время.

В Еврейской АО сложная паводковая ситуация. По данным на понедельник, в зоне подтопления остаются более 150 жилых домов с населением 297 человек, а также 1,9 тыс. приусадебных участков. В пунктах временного размещения находится 44 человека, 17 из которых дети. Подтоплено 30 участков дорог общей протяженностью почти 12 км. В некоторых поселениях отмечается спад воды.

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