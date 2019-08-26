Врио главы Кабардино-Балкарии поручил завершить паспортизацию социально значимых объектов

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Врио главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков поручил правительству республики завершить паспортизацию социально значимых объектов региона для обеспечения их антитеррористической защищенности. Вопросам безопасности было посвящено состоявшееся в понедельник совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Обсуждены вопросы обеспечения безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, Дню государственности КБР, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также выборов депутатов парламента КБР. Кроме того, рассмотрена реализация в КБР комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ. Ответственным ведомствам даны поручения завершить паспортизацию социально значимых объектов, принять исчерпывающие меры по устранению выявленных недостатков в антитеррористической защищенности", - говорится в сообщении.

Коков назвал в целом стабильной и контролируемой ситуацию в республике, отметив, что предстоящий период насыщен событиями общероссийского и республиканского уровней: "Наша с вами задача оценить складывающуюся оперативную обстановку и степень готовности. Особое внимание - антитеррористической защищенности образовательных учреждений, мест массового пребывания людей, где запланированы праздничные мероприятия", - цитирует Кокова его пресс-служба.

Он также высказался за повышение исполнительской дисциплины на местах, качества проводимой адресной профилактической работы с лицами, находящимися в зоне риска, а также по пресечению распространения радикальной идеологии в сети Интернет и социальных сетях.