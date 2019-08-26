В Северной Осетии досрочно сдали мост к Транскаму после капремонта

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Мост на трассе, ведущей к Транскавказской автомагистрали, досрочно сдали в эксплуатацию после капитального ремонта в Северной Осетии, сообщила в понедельник пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"В Северной Осетии досрочно сдан в эксплуатацию мост на трассе А-162 близ селения Хаталдон. Планировалось, что капремонт завершат к октябрю, однако подрядчик с поставленной задачей справился раньше намеченного срока", - говорится в сообщении.

Трасса А-162 "Владикавказ - Алагир" ведет к А-164 "Транскам" - единственному маршруту в Южную Осетию.

Во время работ мостовики усилили фундаменты опор сооружения, установив для этого 40 железобетонных 10-метровых свай. Кроме того, построили новые монолитные железобетонные опоры и 10 тавровых балок пролетного строения. При укладке верхнего слоя дорожной одежды использован высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Для обеспечения водонепроницаемости и "плавности" проезда смонтированы современные деформационные швы.

Для безопасности автомобилистов оборудовано 250 м краевого барьерного ограждения, как на мосту, так и на подходах к нему. В числе природоохранных мероприятий - установка экологичной очистительной системы, благодаря которой сточные воды проходят фильтрацию перед попаданием в ручей.