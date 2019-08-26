Ремонт сквера около храма "Кирилла и Мефодия" в Самаре по нацпроекту сделали раньше срока

САМАРА, 26 августа. /ТАСС/. Благоустройство самарского сквера у храма "Кирилла и Мефодия", проводящееся по национальному проекту "Жилье и городская среда", завершилось раньше срока. Об этом говорится в сообщении, распространенном городской администрацией в понедельник.

"Работы планировалось завершить до 1 сентября 2019 года. Но подрядчики сработали с опережением этого срока", - говорится в сообщении.

В сквере положили 5 тыс. квадратных метров плитки, обустроили газоны с автополивом и установили дизайнерские лавочки. Здесь также появилась детская площадка с антитравматическим покрытием.

Кроме того, волонтеры и жители близлежащих домов очистили от мусора находящийся около сквера овраг, а подрядная организация сделала укрепление по его периметру.

Храм "Кирилла и Мефодия" возведен в 2000 году и является самым большим в Самаре. Рядом с ним работает духовно-просветительский центр "Кириллица".

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования - более 1 трлн рублей до 2024 года.