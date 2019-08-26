Второй детский технопарк "Кванториум" открылся в Вологодской области

ТАСС, 26 августа.. Детский технопарк "Кванториум" открылся в понедельник в Вологде в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.

"Второй в регионе детский технопарк "Кванториум" открылся в Вологде. Образовательное пространство общей площадью почти в 3 тыс. кв. метров разделено на шесть направлений: робототехника, промышленный дизайн, проектная работа в области энергетики, сборка летающих аппаратов, работа с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью, а также освоение современных методов изучения биологических объектов", - говорится в сообщении.

Первый детский технопарк открылся в Череповце два года назад при поддержке ПАО "Северсталь". В этом году там обучаются более 1,8 тыс. человек. "Кванториум" в Вологде за первый год работы рассчитывает обучить 1,5 тыс. детей и провести публичные мероприятия для не менее 3,5 тыс. человек. В планах властей региона открыть технопарк в Великом Устюге. "В случае поддержки Минпросвещения РФ соответствующий пакет документов в ближайшее время будет разработан и направлен в федеральное ведомство", - говорится в сообщении.

"Я хочу отметить на примере Череповца высочайший уровень участия промышленных предприятий Вологодской области в подготовке кадрового потенциала не только для своего региона, но и для всей страны. Выпускники наших "Кванториумов" - это настоящие строители будущего", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра просвещения РФ Марины Рако, присутствовавшей на открытии.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.