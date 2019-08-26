Самый большой арбуз России выберут на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Самый большой и самый сладкий арбузы России определят на "Агро-баттле" в Ставропольском крае. Также пройдет конкурс и на самую сладкую дыню, сообщила в понедельник пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.

"[На Ставрополье] планируется проведение "Агро-баттла 2019": конкурсы среди фермеров на самый большой арбуз, самый сладкий арбуз и самую сладкую дыню в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Планируется, что конкурс состоится в рамках Всероссийского семинара "Производство бахчевых культур в Российской Федерации", который пройдет 6 сентября в Грачевском районе Ставрополья. По данным организаторов, свои экспозиции на семинаре представят более 80 компаний, участниками мероприятия станут порядка 400 специалистов-бахчеводов.

В рамках семинара запланированы лекции и мастер-классы для бахчеводов, интерактивные площадки для презентации своей продукции. Подготовлена программа и для посетителей - на сцене будут выступать творческие коллективы, также на территории проведения семинара откроются фотозоны, гастрономическая зона, развлекательные площадки.