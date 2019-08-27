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Суд в Петербурге потребовал заблокировать сайт с санкционными продуктами из Финляндии

Решение суда передадут в Роскомнадзор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура обнаружила в интернете сайт по продаже кисломолочной продукции и мяса, произведенных в Финляндии, ввоз которых запрещен на территорию России. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, в ближайшее время сайт будет заблокирован.

"Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на этой интернет-странице, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре также отметили, что решение суда в ближайшее время будет направлено в управление Роскомнадзора по Санкт-Петербургу для включения в Единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты в интернете, содержащие информацию, распространение которой запрещено в РФ.

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