В Северной Осетии гарантийные сроки ремонта дорог увеличены до семи лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Гарантийные сроки по ремонту дорог увеличились в Северной Осетии по инициативе главы республики Вячеслава Битарова с трех до семи лет. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариель Солиев.

"С этого года по Северной Осетии главой республики Вячеславом Битаровым установлен гарантийный срок семь лет, ранее он был равен трем годам. Если будут какие-то нарушения за это время, подрядчики за свой счет будет устранять их", - сказал Солиев.

По его словам, за последние годы комитет дважды расторгал контракты с подрядными организациями, которые недобросовестно выполнили работы.