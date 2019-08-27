Под Калининградом благоустроили захоронение русских солдат Первой мировой войны

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Воинское захоронение 265 русских солдат Первой мировой войны благоустроили в Калининградской области участники волонтерского движения предприятия "Технополиса GS" города Гусева. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой инновационного кластера GS Group, в который входит предприятие.

"Краеведы и члены волонтерского движения предприятия "Технополиса GS", неравнодушные жители Гусева завершили работы по благоустройству воинского захоронения периода Первой мировой войны близ поселка Подгоровка. В братских могилах покоится прах 265 русских солдат, погибших на этой территории нынешней Калининградской области в августе 1914 года при Гумбинненском сражении", - сказала менеджер по связям с общественностью GS Group Дарья Карпушина.

Битва при Гумбиннене (ныне город Гусев) - первое сражение на восточном фронте Первой мировой войны. Произошло во время Восточно-Прусской операции 20 августа 1914 года. Завершилось победой русских войск и отходом германских частей.

По словам Карпушиной, работы по благоустройству этого одного из крупнейших солдатских захоронений Первой мировой войны на территории Калининградской области велись энтузиастами с июня 2018 года. Добровольцы, а это 32 человека, вручную расчистили территорию, заросшую бурьяном, засеяли участок газонной травой, установили памятный знак и крест, а также восстановили один из шести сохранившихся оригинальных могильных крестов. На месте остальных, уничтоженных мародерами, поставили гранитные столбы.

Следующий этап работ, связанный с этим захоронением, пройдет уже в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках акции "Тысячи имен" добровольцы, в числе которых студенты-историки и преподаватели Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, ведут работу по установлению имен солдат и офицеров, похороненных в братских могилах близ Подгоровки.

Волонтеры "Технополиса GS" с момента формирования движения в 2013 году установили и увековечили имена почти 40 солдат Русской императорской армии, провели более 120 выездов на работы по благоустройству десяти воинских захоронений Первой мировой войны.