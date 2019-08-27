Академия горных наук поддержала идею создания учебного полигона в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Первый в России специализированный учебный горный полигон может появиться в Северной Осетии на базе Садонского свинцово-цинкового комбината и Северо-Кавказского горно-металлургического института по инициативе главы республики Вячеслава Битарова. Идею поддержала Академия горных наук во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба главы и правительства республики.

"Инициатива руководителя региона поддержана членами совета Академии горных наук. Совместно с правительством Северной Осетии будет вестись работа для включения проекта создания международного центра компетенций в систему государственной поддержки с привлечением индустриальных партнеров", - говорится в сообщении.

Международный центр компетенций позволит создать для будущих специалистов условия, приближенные к производственным. У студентов появится возможность получить необходимые навыки владения оборудованием, на котором предстоит работать в дальнейшем.

"Это придаст импульс научно-образовательному взаимодействию вузов и предприятий. Позволит создать для будущих специалистов такие условия профессиональной адаптации, которые будут максимально приближены к производственным", - цитирует пресс-служба Битарова, который принял участие в заседании совета Академии горных наук и Южного отделения Академии горных наук во Владикавказе.

Помощь в реализации проекта высказал представитель ОАО "ГМК "Норильский никель" Сергей Дяченко. Он обсудил детали создания учебного полигона с Битаровым. По его мнению, центр будет способствовать не только подготовке кадров, но и возрождению инфраструктуры горного поселка Мизур, где расположится полигон.