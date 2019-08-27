Улицы ставропольского села отремонтировали впервые с момента их строительства

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Дорожные работы завершились в селе Новомихайловском Ставропольского края: две улицы отремонтированы впервые с момента их постройки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"Новый асфальт появился на участках дорог по двум улицам - Пионерской и Красногвардейской. На проведение ремонта из средств бюджета края было выделено более 5 млн рублей. Обе улицы построены и введены в эксплуатацию еще в 70-80-х годах прошлого века и с тех пор дорожное полотно на них не обновлялось", - говорится в сообщении, в котором также уточняется, что отремонтированные улицы являются центральными дорогами села.

"После замены старого покрытия на новое, отвечающее современным техническим требованиям, передвижение жителей и гостей села стало более комфортным и безопасным", - приводятся в сообщении слова министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгения Штепы.

По данным министерства, на средства краевого дорожного фонда ремонт улиц в этом году проведут в 85 муниципалитетах Ставрополья.