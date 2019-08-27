В Северной Осетии началась проверка начислений платежей за электроэнергию

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Рабочая группа в Северной Осетии начала проверку корректности начисления платежей за электроэнергию. Об этом журналистам сообщила пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Министерством ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии создана специальная рабочая группа, которой была поставлена задача провести мониторинг потребления электроэнергии в многоквартирных домах республики. Был запущен эксперимент по анализу потребления в пяти домах Владикавказа", - говорится в сообщении.

Выезды рабочей группы на осмотры приборов учета в данных домах выявили замечания по установке и работе индивидуальных приборов учета электроэнергии.

Кроме того, поводом для проверок стало увеличение в 2019 году обращений граждан на горячие линии органов исполнительной власти по вопросу некорректных начислений и незаконных отключений от электроэнергии.

Рабочая группа также рассматривает проблему разбаланса. "В дом заходит определенное количество киловатт. Идет вычет потребления по индивидуальным счетчикам, потом нормативный расчет по общедомовым нуждам. Далее возникает сумма так называемого разбаланса. И она порой достигает 50% от всего потребления дома", - цитирует пресс-служба члена рабочей группы, руководителя ассоциации ТСЖ Северной Осетии Руслана Рамонова.

Республиканская служба по тарифам также вошла в рабочую комиссию, она наделена полномочиями контроля за применением цен и тарифов, установленных для ресурсоснабжающих организаций. "Действительно обращений по данной проблеме становится больше. Прошу всех граждан, которые не согласны с начислениями обращаться в РСТ. Нами уже зафиксированы случаи подтверждения некорректных начислений, мы продолжим работу в этом направлении", - отметил руководитель службы Алан Кумаритов.