Научный центр марикультуры в Приморье проведет День открытых дверей в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. День открытых дверей пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в инновационном научно-производственном Центре (ИНПЦ) марикультуры на острове Попова в Приморье, где разрабатывают заводские технологии для выращивания трепанга, устриц и других гидробионтов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного Центра (ТИНРО-Центра).

"В рамках Восточного экономического форума на ИНПЦ на острове Попова будет проходить День открытых дверей - высокопоставленным чиновникам и другим гостям расскажут об актуальных задачах науки в области марикультуры и перспективах работы центра", - говорится в сообщении.

Центр рассчитан на проведение научных исследований, а также на получение посадочного материала наиболее важных для отечественной марикультуры объектов: морские водоросли, моллюски и иглокожие. Один из цехов предназначен для выращивания рассады морской капусты, второй - для получения молоди трепанга и моллюсков. В структуре центра есть морской водозабор, дизельная электростанция и котельная, очистные сооружения бытовой канализации и сточных вод. Насосная станция обеспечивает забор морской воды и первичную очистку, в том числе ультрафиолетовыми лучами, впоследствии вода проходит дополнительную очистку в зависимости от потребностей выращиваемых объектов.

"Цех получения молоди трепанга разделен на отделения для производителей, выращивания личинок, выращивания молоди, водоподготовки и выращивания микроводорослей и научные лаборатории. В нем установлено более 70 бассейнов и ванн для текущей работы и около 50 для научных экспериментов. Цех получения рассады ламинарии японской немного меньше. Задача цеха - обеспечение посадочным материалом процесса выращивания ламинарии в заливе Петра Великого", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что основная проблема для культивирования ламинарии японской в крае - нехватка посадочного материала из-за сокращения природных полей водоросли в традиционных промысловых районах. Специалисты уже разработали технологии восстановления полей ламинарии, в которых не последнюю роль играет заводское получение посадочного материала. Эта проблема и будет решаться в центре. Ламинария и трепанг употребляются в пищу, а также служат основой для лекарственных и косметических препаратов.

"Еще одним интересным направлением научной марикультурной деятельности в перспективе станут работы в области селекции беспозвоночных. Задачей ученых станет выведение молоди с заданными свойствами - более быстрым темпом роста, повышенной массой выхода полезной продукции, сокращением срока достижения товарной массы. Этих беспозвоночных можно будет использовать только в аквакультурных целях, для обеспечения отечественных хозяйств посадочным материалом", - сообщила пресс-служба.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.