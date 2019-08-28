В Северной Осетии до конца года проведут газ в села четырех районов

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до конца 2019 года проведут газ в села Ирафского, Алагирского, Пригородного и Моздокского районов. Как сообщила пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики, основной объем работ будет проводиться в населенных пунктах в горной местности.

"В новом отопительном сезоне газ появится в населенных пунктах Ирафского, Алагирского, Пригородного и Моздокского районов. В плане 2019 года проведение работ по 21 объекту газификации: строительно-монтажные работы на 17 объектах, по четырем объектам готовится проектно-сметная документация", - говорится в сообщении.

Строительство новых участков газопровода в настоящее время идет в селах Ирафского района в Дигорском ущелье - в Дзинаге, Мацуте, Ахсау и Задалеске. В Алагирском районе газифицируют поселки Нижний Унал и Верхний Унал. В Пригородном районе строительные работы идут в станице Архонская, в поселке Новом участок газопровода уже введен в эксплуатацию.

Также завершаются работы в поселке Нижний Ларс Затеречного района города Владикавказа.

По данным пресс-службы, в 2020-2021 году планируется газифицировать населенные пункты горной части Алагирского района, а также продолжить программу газификации Дигорского ущелья.

Объем работ 2019-2021 годов выполняется за счет республиканской инвестиционной программы. На эти цели направлено 106,4 млн рублей.