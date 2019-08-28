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Северный Кавказ

Электропоезда "Ласточка" запустят между Кисловодском и Железноводском с 1 сентября

Составы будут ходить по пригородному маршруту по выходным и праздничным дням

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Электропоезда "Ласточка" будут курсировать между Кисловодском и Железноводском в Ставропольском крае с 1 сентября, сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"С 1 сентября появится новый пригородный маршрут Кисловодск - Железноводск. Составы будут ходить по нему по выходным и праздничным дням. Из Кисловодска поезда станут отправляться в 09:27 и 12:30, из Железноводска - в 12:26 и 14:26", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с введением в график дополнительных пригородных поездов частично изменится расписание и других пригородных составов на участке Минеральные Воды - Кисловодск.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября скоростные поезда "Ласточка" также начнут курсировать между Минеральными Водами с Кисловодском.

На данный момент скоростные поезда "Ласточка" курсируют на нескольких маршрутах Северо-Кавказской железной дороги. Это Краснодар - Адлер, Краснодар - Имеретинский курорт, Ростов - Кисловодск, Адлер - Майкоп, Краснодар - Роза Хутор, Краснодар - Кисловодск. Скорость движения поездов составляет до 140 км/ч.

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