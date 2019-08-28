Власти Ставрополья заменят все электрички "Ласточками" в Кавминводах

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Электропоезда "Ласточки" заменят все старые электрички в регионе Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край). Об этом сообщил в среду полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"На Кавказских Минеральных Водах появятся новые "Ласточки". Составы начнут ходить по маршруту Минеральные Воды - Кисловодск в формате пригородных экспрессов <…> Уверен, жители и гости курортного региона по достоинству оценят комфортные вагоны. В дальнейшем планируется заменить "Ласточками" все старые электрички", - написал он на своей странице в Instagram по итогам встречи с начальником Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Владимиром Пястоловым.

"Ласточки" начнут курсировать между Минеральными Водами и Кисловодском с 1 сентября, в пути они будут делать три остановки - на станциях Ессентуки, Пятигорск, Лермонтовский.

На данный момент скоростные поезда "Ласточка" курсируют на нескольких маршрутах Северо-Кавказской железной дороги. Это Краснодар - Адлер, Краснодар - Имеретинский курорт, Ростов - Кисловодск, Адлер - Майкоп, Краснодар - Роза Хутор, Краснодар - Кисловодск. Скорость движения поездов составляет до 140 км/ч.