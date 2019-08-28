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В Липецкой области создадут единую электронную базу дорог региона

Благодаря ей можно будет увидеть, где ведутся ремонтные работы, а где только планируются

ЛИПЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области создадут единую электронную базу автомобильных дорог региона. Об этом сообщил в среду врио главы региона Игорь Артамонов в ходе встречи с работниками Новолипецкого металлургического комбината.

"Мы переводим в цифровое состояние все дороги и составляем единую электронную базу, чтобы люди могли видеть, где в данный момент ведутся работы, и где ремонт только планируется", - сказал он.

По словам Артамонова, на данный момент в области имеется 15 тыс. дорог, из которых треть соответствуют нормативам. Врио главы региона напомнил в этой связи, что в текущем году областная администрация на 30% увеличила финансирование дорожных работ.

"Выбрали самые разбитые, которые начнем ремонтировать в первую очередь. И параллельно принимаем заявки на следующий год", - отметил Артамонов.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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