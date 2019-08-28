Книгу о разгроме боевиков в Дагестане в 1999 году презентовали в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Книга, посвященная 20-летию разгрома бандформирований в Дагестане, с репортажами и фотографиями презентована в среду в Махачкале в зале Национальной библиотеки республики.

"Книга о том, что происходило 20 лет тому назад, о том, что международные бандформирования напали на Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы, как велось очищение от ваххабитов в Кадарской зоне, взрыв пятиэтажки в Буйнакске, - рассказала ТАСС автор книги, журналист Эльмира Кожаева. - Это переиздание моих репортажей и между ними дополнительное описание того, что я видела. Там есть и фотографии".

По ее словам, книга была написана еще десять лет назад, однако тогда ее издать не удалось. Она отметила, что при написании книги вновь изучила все свои записи, в том числе аудио с интервью с различными участниками событий.

Книга издана на собственные средства автора тиражом 500 экземпляров.

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.