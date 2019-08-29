В Якутии впервые выпустили в реку Вилюй 15 тыс. мальков сибирского осетра

ТАСС, 29 августа. Мальков краснокнижного сибирского осетра впервые выпустили в Якутии в реку Вилюй для восстановления популяции, написал в четверг глава региона Айсен Николаев на официальной странице в Instagram.

"Сегодня в Якутии состоялось поистине историческое событие. Впервые в истории мы выпустили 15 000 мальков сибирского осетра в воды реки Вилюй для восстановления их популяции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в реализации проекта участвовали ученые, экологи, промышленные предприятия федеральные, республиканские и муниципальные власти.

"Считаю, что этот проект должен быть долговременным. Этот шаг является началом возрождения рыбных запасов Вилюя. Уверен, что такая работа будет продолжаться и на других реках", - написал Николаев. В ближайшее время будут выпущены еще 35 тыс. мальков на территории Вилюйского улуса.

Сибирский осетр - рыба семейства осетровых, входит в Красную книгу России как вид с быстро сокращающейся численностью.