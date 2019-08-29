Центр компетенций по развитию территорий создадут на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют создать на базе Северо-Кавказского федерального университета центр компетенций по развитию территорий. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства края Роман Петрашов.

"Мы сейчас активно с Северо-Кавказским федеральным университетом ведем переговоры - на его базе мы хотим создать центр компетенций для привлечения молодежи уже в более официальном статусе к развитию территорий", - сказал он на площадке первого всероссийского молодежного форума развития территорий в Ставрополе.

По словам Петрашова, молодежь и добровольцы активно участвуют в создании и реализации проектов по созданию комфортной городской среды. "На сегодняшний день практически в каждом проекте, который реализован на территории Ставропольского края, участвовала молодежь", - отметил он.

Первый всероссийский молодежный форум развития территорий проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Организаторами выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и правительство Ставропольского края.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.