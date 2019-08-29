Росприроднадзор: создание Самурского нацпарка позволит сохранить лиановые леса Дагестана

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Создание Самурского национального парка в Дагестане позволит обеспечить охрану практически всех лиановых лесов, расположенных в дельте реки Самур и на прилегающей территории. Работы по созданию нацпарка должны быть завершены до конца 2019 года, сообщили в четверг ТАСС в департаменте Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"При создании Самурского национального парка под охрану попадут практически все лиановые леса, расположенные в дельте реки Самур и на прилегающей территории в Магарамкентский и Дербентском районах Республики Дагестан. Материалы комплексного экологического обследования находятся на стадии согласования. Все работы по созданию Самурского национального парка должны быть завершены до конца 2019 года", - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

В департаменте уточнили, что комплексное экологическое обследование проведено "ВНИИ Экология" и Всемирным фондом дикой природы (WWF) при участии Дагестанского заповедника на территории Самурского заказника, а также Базардюзи-Шалбуздагских высокогорий. Создание нацпарка планируется на территории площадью более 50,8 тыс. га, в его состав войдет кластер "Дельта Самура" площадью почти 12,7 тыс. га, из которых более 7,6 тыс. га - земли государственного лесного фонда.

"Основные экологические проблемы Самурского заказника в настоящее время связаны с ростом населения и расширением населенных пунктов, засорением территории заказника бытовыми отходами, выпасом скота в лесу, массовым посещением леса и побережья Каспийского моря местными жителями и туристами в летнее время, а также угрозой изменения гидрологического режима дельты реки Самур в связи с производимым и планируемым изъятием надземных и подземных вод за пределами заказника", - добавили в ведомстве.

Самурские лиановые леса представляют собой сложный комплекс тополевников, ольшаников, дубрав и грабовых лесов, ранее сплошным массивом покрывавших практически всю дельту реки Самур. Флора Самурского заказника насчитывает более 500 видов, среди которых много эндемичных и реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги России и Дагестана.

В 1982 году был организован государственный природный заказник федерального значения "Самурский". Его общая площадь - 11,2 тыс. га, он расположен на территории Магарамкентского (9,3 тыс. га) и Дербентского (1,9 тыс. га) районов Дагестана. В 2009 году заказник был передан в ведение заповедника "Дагестанский". К основным объектам охраны в заказнике относятся уникальный массив Самурского лианового леса, кабан, косуля, камышовый кот, лесной кот, места остановок и зимовок водоплавающих и околоводных птиц, нерестилища ценных видов рыб.