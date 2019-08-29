Новую школу на 720 мест открыли в одном из горных сел Чечни

ГРОЗНЫЙ, 29 августа. /ТАСС/. Современную школу на 720 мест открыли в горном селе Махкеты Веденского района Чечни за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова. В церемонии открытия принял участие глава республики Рамзан Кадыров, передает корр. ТАСС.

"Строительство школы профинансировал Региональный общественный Фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Здесь созданы все условия для организации качественного учебного процесса. Мы ставим перед собой задачу в ближайшем будущем создать в Чечне более 10 тыс. ученических мест. Для этого в республике строятся более двух десятков новых школ", - сказал Кадыров.

Здание школы представляет собой 3-х этажный комплекс, состоящий из учебного корпуса, спортзала и пищеблока. В учебном заведении также предусмотрены архив, актовый зал на 600 мест и комната для родителей. Кроме того, во дворе построена спортплощадка, состоящая из беговой дорожки, баскетбольной и волейбольной площадок. Перед зданием школы разбит парк общей площадью 1 742,0 кв. метров.

По данным регионального министерства образования, в Чечне более 70 школ работают в три смены. Всего на 278 тыс. школьников в системе общего образования Чечни приходится 180 тыс. посадочных мест.