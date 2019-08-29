На Ставрополье качественной питьевой водой должны быть обеспечены 99,8% населения

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Качественной питьевой водой на Ставрополье к концу 2024 года должны быть обеспечены 99,8% населения, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"В рамках федерального проекта "Чистая вода" разработана программа повышения качества водоснабжения до 2024 года включительно. Главный целевой показатель - обеспечить качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения 99,8% населения края. Планируемый объем финансирования всех мероприятий из различных источников - 2,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в числе первых объектов программы - строительство межпоселкового водовода "Восточный" в Новоалександровском городском округе и очистных сооружений в Новоалександровске

"Все обращения людей, жалобы на качество водоснабжения должны быть составляющей этой программы и формировать повестку вашей работы", - приводятся в сообщении слова главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).