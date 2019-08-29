Лучшие проекты форума развития территорий реализуют на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены реализовать лучшие проекты, которые будут представлены в рамках первого всероссийского молодежного форума развития территорий. Об этом сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров.

"Главная тема - формирование комфортной городской среды. В форуме участвует и команда развития Ставрополья. Лучшие представленные проекты обязательно будут реализованы в городах и селах нашего края. Пусть свежие идеи и энергия молодости помогут сделать лучше жизнь вокруг", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

В форуме, который открылся в четверг, участвуют больше 100 добровольцев, студентов, специалистов в области архитектуры, градостроительства, дизайна. Участники представляют порядка 50 российских регионов.

"Здесь собрались ребята, участвовавшие в реализации лучших проектов в сфере благоустройства в России. Основная задача - обмен знаниями, передовыми технологиями, видением того, как мы должны завтра жить. Нужно обмениваться опытом и достижениями, чтобы работа в этом направлении на сегодняшний день была лучшей", - рассказал журналистам зампредседателя правительства края Роман Петрашов.

Первый всероссийский молодежный форум развития территорий проходит в Ставрополе с 29 августа по 31 августа в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Организаторами выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и правительство Ставропольского края.