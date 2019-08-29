В госуниверситете Ингушетии открыли четыре новых направления подготовки

МАГАС, 29 августа. /ТАСС/. Студенты Ингушского государственного университета (ИнгГУ) осенью начнут учиться на четырех новых направлениях обучения, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе вуза.

"В текущем году нами открыты новые направления подготовки. Это "Нефтегазовое дело", "Социальная работа", "Экология и природопользование", "Электроэнергетика и электротехника", - приводит пресс-служба слова ответственного секретаря приемной комиссии ИнгГУ Захидат Султыговой.

Кроме того, с нового учебного года направление "Педагогическое образование" дополнится профилями "География/БЖД" и "История/Обществознание".

Ингушский государственный университет был образован в 1994 году. В составе вуза 10 факультетов, 43 кафедры, инжиниринговый центр "Разработка модифицированных сорбционных материалов", Институт социальных исследований и Центр повышения и переподготовки кадров. В 2016 году вуз стал победителем государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".