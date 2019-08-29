Эксперт: работа по благоустройству меняет настроение жителей городов

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Работа по созданию комфортной среды в российских городах и селах позволяет менять настроение жителей муниципалитетов. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель директора департамента Минстроя РФ Юлия Талалайкина на площадке первого Всероссийского молодежного форума развития территорий в Ставрополе.

"Отрасль благоустройства долгое время была на втором плане, финансирование сферы благоустройства в муниципальных образованиях шло по остаточному принципу. С 2017 года государство начало целенаправленно поддерживать сферу благоустройства, правительство увидело, как меняется настроение людей. Настроение жителей напрямую зависит от той качественной среды, которая их окружает", - сказала она.

Перспективы развития территорий и проекты благоустройства на форуме в Ставрополе обсуждает молодежь - волонтеры, урбанисты, начинающие архитекторы.

"В России появился замечательный тренд - возрастная граница, когда ты действительно становишься профессионалом и экспертом, очень размыта. Есть молодые ребята, которые успевают накопить компетенции, комплексно и при этом очень свежо смотреть на вещи", - пояснила ТАСС один из экспертов форума, руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

По мнению Шориной, разработка проектов развития территорий в стране должна идти с привлечением молодежи. "Из плоскости градостроительства это ушло в плоскость формирования стиля жизни города, программирования, эту вещь не все взрослые понимают, а молодые специалисты это чувствуют. Их ценно включать в процесс, поскольку они незашоренные", - отметила эксперт.

Первый Всероссийский молодежный форум развития территорий проходит в Ставрополе с 29 августа по 31 августа в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Организаторами выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и правительство Ставропольского края.