Интерьерный музей в аэровокзале арктической деревни под Архангельском откроют в 2020 году

АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Интерьерный музей в здании действующего аэропорта в арктической деревне Лопшеньга Архангельской области откроют в следующем году. Об этом в четверг ТАСС рассказала начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Кенозерского национального парка Марина Мелютина.

"Открытие планируется в 2020 году. В Лопшеньге действующий аэропорт, по договору со 2-м архангельским объединенным авиаотрядом, к которому он относится, здание будет оформлено как интерьерный музей. Человек будет попадать в атмосферу 1960-70-х годов", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, в здании будет несколько тематических зон. Так, в части экспозиции "Авиаторы Лопшеньги" посетители познакомятся с личными историями местных специалистов наземной службы, увидят их профессиональные атрибуты.

В пространстве "Маршрут - Летний берег Белого моря" будут представлены карты авиамаршрутов и аэропортов, пассажиры смогут познакомиться с информацией о первом рейсе архангельской санавиации в Лопшеньгу в 1937 году.

"На стенах зала ожидания будут плакаты в стилистике того времени, билетная касса также будет в интерьере тех лет, создадут комнату оставленных вещей", - отметила она.

Кроме того, посетители музея смогут услышать радиопереговоры пилотов, разговоры пассажиров по телефону, положить в почтовый ящик для отправки открытки с цитатами писателей, посещавших Лопшеньгу: Михаила Пришвина и Юрия Казакова, а также художника Василия Рождественского и других.

В Лопшеньгу летают самолеты Ан-2. Рейсы выполняются два-три раза в неделю.

Здание аэропорта является одним из редких сохранившихся образцов деревянной индустриальной архитектуры второй половины ХХ века. Сейчас его ремонтируют в рамках проекта "Воздушные причалы Белого моря", который реализует Кенозерский нацпарк благодаря победе в конкурсе "Музей 4.0" благотворительной программы "Музей без границ" благотворительного фонда Владимира Потанина, при поддержке Фонда президентских грантов и в сотрудничестве со 2-м архангельским объединенным авиаотрядом.