Предприятие в Северной Осетии экспортирует около 8 тыс. т семенного картофеля

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Крупнейший производитель картофеля в Северной Осетии - предприятие "Фат-агро" - планирует в следующем году экспортировать около 8 тыс. т семенного картофеля.

"В 2020 году планируется продать [на экспорт] 1,5 млн клубней и около 8 тыс. т семенного картофеля. Помимо российского рынка продукция поставляется в Армению и Азербайджан", - сказал генеральный директор предприятия Зелимхан Битаров в четверг на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, который, в свою очередь, допустил возможность пересмотра субсидии на приобретение семенного картофеля.

При этом министр отметил, что уровень самообеспеченности семян играет важную роль в наращивании объемов внешней торговли. Однако в этой отрасли, по его словам, имеются серьезные проблемы. "Например, в настоящее время на российском рынке доля импортного семенного картофеля составляет 80 процентов, это объясняется низкой конкурентоспособностью отечественных сортов, а также отсутствием современной инфраструктуры и материально-технической базы в организациях, которые занимаются селекцией и семеноводством", - отметил он.