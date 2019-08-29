В курортном Иноземцево на Кавминводах появится площадка для любителей уличных видов спорта

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Площадка с роллердромом и спортивным инвентарем появится в курортном поселке Иноземцевов Ставропольского края осенью 2019 года, сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"Большое пространство для тех, кто увлекается уличными видами спорта, создают сейчас в Иноземцево, в Парке Победы на Комсомольской поляне <…> С памп-треком, роллердромом и многофункциональной спортплощадкой", - написал он.

Владимиров добавил, что в центре парка появится концертная площадка на 20 тыс. человек.

"Работы муниципалитет планирует завершить осенью - так, чтобы успеть оценить благоустройство парка до холодов", - пишет он.

Курортный поселок Иноземцево входит в административные границы города Железноводска, где имеются общекурортные водолечебница и грязелечебница, четыре питьевых бювета. Население города составляет более 50 тыс. человек.