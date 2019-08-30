Во Владикавказе в 2020 году ликвидируют кредиторскую задолженность

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Администрация Владикавказа полностью ликвидирует кредиторскую задолженность в 2020 году, сообщил ТАСС глава администрации местного самоуправления Борис Албегов.

"В 2020 году мы полностью погасим кредиторскую задолженность, которая на сегодняшний день составляет 150 млн рублей. В 2016 году долг был равен 1 млрд рублей. Он образовался за несвоевременную оплату выполненных работ, где заказчиком выступала администрация", - сказал Албегов.

Благодаря сэкономленным средствам, которые раньше уходили на погашение задолженности, дополнительные финансы будут направляться на благоустройство Владикавказа, дорожное строительство, обновление инфраструктуры. В настоящее время утверждается перечень мероприятий, рассказал собеседник агентства.

Также, по его словам, у властей города появится возможность повышения заработной платы сотрудникам бюджетной сферы.

Для ликвидации задолженности также будет продолжена работа по рефинансированию кредитных обязательств путем проведения аукционов среди банков на право предоставления кредитов по наиболее выгодной процентной ставке.