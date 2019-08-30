Чечня на 70% обеспечена лесопожарной техникой

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Реализация проекта "Сохранение лесов", который входит в национальный проект "Экология", позволило увеличить показатель обеспеченности лесохозяйственной и лесопожарной техники Чечни до 70%. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра природы и окружающей среды республики Итон Мазаев.

"В рамках проекта мы закупили для охраны лесов шесть единиц малых лесопатрульных комплекса (МЛПК), автоцистерну, пять автомобилей "Нива" повышенной проходимости, трактор с плугом, рации для оперативной связи и огнетушители. До сих пор у нас было обеспечение пожарной техникой на 30%, в этом году показатель увеличился до 70%. Техника распределена по районам республики, с упором на равнинные места, где присутствует опасность пожаров", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, в рамках проекта также в Чечне планируется восстановить более 700 га леса, в том числе за счет высадки саженцев ясеня, клена, дуба и горного грецкого ореха. "В весенний период нами высажено более 90 тыс. сеянцев, уход проведен на площади 1000 га, содействие естественному лесовосствновлению проведено на площади 200 га. Остальные мероприятия запланированы на осень", - отметил собеседник ТАСС.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).