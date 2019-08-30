Жители села в Забайкалье проведут референдум о платежах на благоустройство

ЧИТА, 30 августа. /ТАСС/. Жители небольшого села Утан в Чернышевском районе Забайкальского края решили провести референдум 8 сентября, в единый день голосования. Они собираются определиться, вводить или нет у себя плату за благоустройство. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в краевом избиркоме.

"В единый день голосования в Забайкальском крае, помимо выборов губернатора и муниципальных компаний, пройдет один референдум - жителям села Утан предстоит ответить на вопрос о введении в их поселении разовых платежей на благоустройство территории", - сказала председатель комиссии избиркома Светлана Судакова.

Село Утан с населением чуть больше 1,5 тыс. человек находится на берегу реки Куэнга в 300 км к востоку от Читы, в 7 км от райцентра - поселка Чернышевск. В июне сельский совет решил провести в Утане референдум, во время которого людей спросят о том, согласны ли они в 2020-2022 годах. платить по 200 рублей в год с каждого совершеннолетнего на благоустройство территории.

Кроме того, жителям предложат освободить от этих выплат ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров старше 70 лет и инвалидов.

В Забайкалье 8 сентября пройдут выборы губернатора. На должность главы региона претендуют четыре кандидата: представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

Кроме того, в единый день голосования в регионе пройдут более 120 муниципальных выборов. Жителям региона предстоит избрать главу Газимуро-Заводского района, депутатов четырех районных советов, гордумы Читы и думы поселка Агинское, а также глав поселений и депутатов сельсоветов. Также жителям Нерчинского и Чернышевского районов нужно определить своего нового представителя в Заксобрании края.

