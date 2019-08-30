В Северной Осетии могут создать первую в СКФО спортшколу ЦСКА

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Спортивная школа ЦСКА может появиться в Северной Осетии в рамках пилотного проекта, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"С участием главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Максима Владимирова состоялось рабочее совещание по вопросу создания на территории республики спортивной школы федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб Армии", - говорится в сообщении.

Решение государственной задачи по развитию в регионах СКФО спортивных школ началось еще в 2017-2018 годах. К этой работе активно подключилась организация - Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА), который на сегодняшний день является одним из ведущих в стране. Первый пилотный проект по созданию армейской спортивной школы планируется реализовать в Северной Осетии, отмечается в сообщении.

По словам Битарова, реализация проекта будет способствовать развитию профессионального и любительского спорта, послужит делу воспитания подрастающего поколения и привития навыков здорового образа жизни. Он подчеркнул, что республиканская власть со своей стороны готова сделать все необходимое, чтобы реализация проекта прошла успешно.