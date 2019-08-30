В Таттинском улусе Якутии после реставрации открылась мельница-топчанка

ТАСС, 30 август. Мельница-топчанка открылась после реставрации в рамках акции "Сохраним памятники" в Таттинском улусе Якутии, сообщается на официальном портале республики.

В республике насчитывается свыше 1800 объектов культурного наследия. Главным образом, это уникальные образцы деревянного зодчества XVII-XIX веков. Отреставрировать памятники и внести личный вклад в сохранение объектов культурного наследия Якутии сегодня может любой желающий, приняв участие в проекте "Сохраним памятники". Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте "Добровольцы России", получить разрешение и инструкции по реставрации, каждый участник имеет право выбрать объект и вид работ, которые он хочет провести.

"В Таттинском улусе, на территории Черкехского историко-этнографического музея, после реставрации открылась мельница-топчанка. Уникальный памятник деревянного зодчества якутов был восстановлен руководителем республики Айсеном Николаевым и его супругой Людмилой на личные средства.", - говорится в сообщении. Как уточняется, участники торжественного мероприятия смогли окунуться в прошлое и лично убедиться в том, что мельница работает. Работники культуры воссоздали события прошлого, запустив механизм с помощью якутского быка.

Мельница-топчанка построена в 1932 году известным в Якутии мастером Семеном Дьяконовым, ее железные детали сделаны якутскими кузнецами-братьями Энсии. В 1945 году мельница была перевезена в местность Улахан-Кюель, где проработала до 1954 года, а в 1977 году ее перевезли в Черкехский музей. Объект состоит из двух смежных частей - круглого навеса и прямоугольной клети, в мельницах такого типа исключительно оригинальна и ни на что не похожа идея двигательного устройства. Огромная деревянная шестерня с валом установлена наклонно по отношению к горизонту, сверху по ней ступает лошадь или бык, под его тяжестью шестерня вращается в обратном направлении.

Обращаясь к жителям Таттинского района, Айсен Николаев поблагодарил их за продолжение дела народного писателя Якутии Суоруна Омоллоона по сохранению объектов культурного наследия. Народный мастер Якутии, почетный гражданин Таттинского улуса Борис Неустроев - Мандар Уус провел обряд благословения и вручил семье Николаевых свидетельство об участии в проекте "Сохраним памятники".

"Спасибо вам за эту добрую инициативу - начало замечательной акции "Сохраним памятники". Считаю, что настало время, когда все музеи, культурные, исторические памятники должны быть возвращены народу. Сегодня улыбки благодарных жителей Таттинского района посвящены вам", - приводятся в сообщении его слова.