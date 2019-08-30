На Ставрополье откроют самую крупную на юге России ягодную теплицу

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. Ягодную теплицу, построенную компанией "Вкус Ставрополья", откроют в окрестностях Кисловодска до конца года, сообщил на своей официальной странице в сети Instagram в пятницу губернатор Владимир Владимиров.

"Здесь проходят завершающие, пуско-наладочные работы. Проект по-настоящему масштабный. Комплекс станет первым на Ставрополье и крупнейшим в России", - написал Владимиров.

По словам главы края, инициаторы проекта говорят, что первый урожай ставропольской тепличной земляники будет уже в этом году. "Уже осенью - зимой, в "несезон", можно наслаждаться собственной душистой ягодой. В планах предприятия - выращивать здесь еще и малину, ежевику и голубику. Планируется приступить к этой работе в будущем году", - добавил Владимиров.

В пресс-службе краевого Минсельхоза ТАСС сообщили, что проект должен быть реализован до конца года. Объем продукции составит 937 т в год.