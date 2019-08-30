В Северной Осетии создадут 42 кружка робототехники благодаря нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут в образовательных организациях 42 кружка робототехники в 2019 году. Об этом на конференции работников образования в пятницу сообщила министр образования и науки республики Людмила Башарина.

"Самые выдающиеся достижения наших детей сделаны благодаря системе дополнительного образования. Но, к сожалению, в республике низкий охват детей допобразованием. Наша ближайшая цель - довести показатели до 71% к 2020 году. Это очень сложная, но необходимая работа. На реализацию мероприятия по созданию новых мест выделено из федерального бюджета свыше 165 млн рублей. На данную субсидию решено приобрести в том числе 42 кружка робототехники", - цитирует Башарину пресс-служба Минобразования.

Кружки робототехники будут создаваться благодаря федеральному проекту "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в 2019 году. Кружки робототехники появятся во всех районах республики.

На федеральную субсидию в размере 165 млн рублей, кроме кружков робототехники, будут приобретены 110 шахматных гостиных, 11 мультипликационных студий, 15 кружков для развития инженерных навыков для детей младше 7 лет, 3 картинг-кружка и класс для занятий химией и биологией "Человек и его здоровье".

Благодаря реализации этих мероприятий в 2019 году должно появиться 25 тыс. новых мест в дополнительном образовании.