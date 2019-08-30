Победители конкурса "Учитель года" в Северной Осетии получат квартиры

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии с этого года будут вручать квартиры победителям конкурса "Учитель года". Об этом сообщается в пятницу на сайте главы и правительства республики.

"В текущем году условия проведения республиканского этапа Всероссийского конкурса "Учитель года" будут скорректированы - за первое место победителю будет присуждаться квартира, за второе место денежный приз в размере 500 тыс. рублей, за третье - 300 тыс. рублей. Об этом сегодня на традиционном августовском совещании работников образования заявил глава республики Вячеслав Битаров", - говорится в сообщении.

Руководитель региона отметил, что развитие системы образования является приоритетной задачей республиканской власти. Он подчеркнул, что перед правительством республики поставлена задача изменить систему оплаты труда педагогических работников, капитально отремонтировать здания общеобразовательных учреждений. "Уверен, что поэтапно эти задачи будут выполнены. Но бремя нерешенных проблем не должно отвлекать вас, уважаемые педагоги, от главного - вопросов обеспечения качественного образования и воспитания наших детей", - сказал Битаров.