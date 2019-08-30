Синоптики прогнозируют теплую погоду на выходных в Среднем Поволжье

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Потепление до 20-23 градусов ожидается в выходные в регионах Среднего Поволжья, при этом в Прикамье и Кировской области, а также в Башкирии и Удмуртии в первый день осени будет прохладно и пасмурно, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В выходные в центре европейской части России будет тепло, в пределах 20-25 градусов. В Среднем Поволжье - Мордовии, Татарстане, Пензенской и Нижегородской областях - в субботу ожидается до 20 градусов, в воскресенье потеплеет до 21-23. На Верхней Волге, в Предуралье и на Урале будет намного прохладнее. Так, в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Башкирии - в пределах 10-15 градусов днем, там пройдут дожди, будет облачная, по-настоящему осенняя погода с северным ветром", - отметил собеседник агентства.

В ряде регионов Приволжского федерального округа уже несколько дней держится холодная погода. ГУ МЧС по Ульяновской области в пятницу распространило сообщение о том, что в ночь на 31 августа в регионе ожидаются заморозки до минус 1 градуса. В Кировской области, по данным пресс-службы регионального главка МЧС, в ночные часы возможны заморозки до 2 градусов. О заморозках предупреждены также жители северных районов Пермского края.

Жители села Кулгунино Ишимбайского района Республики Башкортостан в пятницу делились в социальных сетях фотографиями машин, припорошенных снегом. Однако в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили ТАСС, что ни одна станция в регионе не зафиксировала выпадение снега.