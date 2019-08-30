В Карачаево-Черкесии планируют собрать в семь раз больше яблок, чем в прошлом году

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Аграрии Карачаево-Черкесской Республики планируют собрать в этом году в семь раз больше яблок, чем в прошлом, 10 тыс. т, увеличение урожая связано с активным ростом деревьев. Об этом в пятницу ТАСС сообщила представитель министерства сельского хозяйства региона.

"По всем хозяйствам [республики] планируется собрать 10 тыс. т яблок", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, крупные агрокомпании региона ведут уборку урожая с 13 августа. По информации на 27 августа, в ООО "Сады Карачаево-Черкесии" и АПК "Приэльбрусье" собрано 1 тыс. т с площади 64,7 га. Компания "Трам" начнет уборку позднее.

По данным министерства, в 2018 году было собрано 1,3 тыс. т яблок. "Такая разница получилась в связи с тем, что в прошлом году деревца были молодые и плодоносили меньше", - добавили в министерстве.

В последние годы в Карачаево-Черкесии активно развивается садоводство. Компания "Сады Карачаево-Черкесии" в рамках инвестиционного проекта, включенного в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), высадила интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге-Хабльском районе КЧР.

По прогнозам, при выходе на проектную мощность в течение пяти лет с каждого гектара можно будет собирать по 50 т фруктов. Реализация проекта дала республике около 100 новых рабочих мест. В этом году компания намерена реализовать в республике второй инвестиционный проект, предполагающий закладку около 300 га фруктового сада интенсивного типа.