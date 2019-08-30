В Кабардино-Балкарии благоустроят 15 туристических маршрутов

НАЛЬЧИК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) благоустроят полтора десятка туристических маршрутов республики до начала октября 2019 года. На популярных направлениях появятся места отдыха, баки для раздельного сбора мусора и информационные табло на русском и английском языках, сообщил ТАСС в пятницу министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

"Впервые за долгое время нам правительство региона выделило финансирование. До 1 октября мы подготовим 15 туристических маршрутов. Часть из них реанимируем, старые, популярные, часть сделаем по новой. Мы предусмотрели на маршрутах места отдыха, туалеты, мусорные баки, расчистим тропы, в опасных местах оборудуем страховочные перила", - сказал Шогенцуков.

"Во второй этап, это уже на следующий год, будут маршруты между ущельями. По ним где-то надо ехать на джипе, где-то идти пешком, где-то ехать на лошадях. Появятся там биваки и кошары. Поперечные маршруты, которые проходят через все ущелья, создадут предпосылки, чтобы сюда шло еще больше людей", - добавил он.

По его словам, туристов, предпочитающих пешие прогулки в горах, будут ждать большие беседки, закрытые профнастилом со встроенными столами и скамейками из мореного, обработанного корабельным лаком дерева. "Кроме того, мы на каждом маршруте ставим баки для раздельного сбора мусора, скамеечки из бревен. За тропами будут смотреть администрации нацпарка "Приэльбрусье", высокогорного заповедника, муниципальных образований, в зависимости от того, на какой территории они расположены", - добавил он.

Предполагается также обустроить смотровые площадки. "Как мы полагаем, это будет на озере Шадхурей и на водопадах в Приэльбрусье, в местах где опасно подниматься, будут набивные ступени и страховочные кольца, канаты, перила, мостики", - резюмировал он.

В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек. Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают на увеличение числа туристов в республике в 2019 году на 7-10% по сравнению с итогами прошлого года. Независимо от сезона наблюдается увеличение отдыхающих в Приэльбрусье. Кроме того, пользуются популярностью Черекский, Чегемский и Зольский районы.