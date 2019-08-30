Центр этнической культуры в 200-летнем здании планируется создать в древней части Дербента

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Центр этнической культуры планируется организовать в 200-летнем здании в магале (древняя часть) города Дербента в Дагестане. Об этом написал в пятницу на своей официальной странице в Instagram глава города Хизри Абакаров.

"Сегодня вместе с генеральным директором КПО "Нур" Назимом Зейналовым зашел в 200-летний дом его отца в пятом магале. Назим готов предоставить этот дом для организации тут этнодома и этнохостела. Здесь чувствуется история, стены дома, его обстановка, само расположение я считаю очень хорошей локацией для создания центра этнической культуры Дербента", - написал он.

Абакаров добавил, что создать его планируется на внебюджетные средства. Для этого требуется привести здание в порядок. "(Можно) организовать тут экспозицию с предметами была и культуры дербентцев. Думаю, гостям города, да и самим жителям это будет интересно", - отметил Абакаров.

Один из древнейших городов России и мира Дербент - уникальный памятник истории. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента (общая площадь памятников - 9,7 га) в список Всемирного культурного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.