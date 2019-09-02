На раскопках в Кабардино-Балкарии археологи нашли зеркало возрастом более 1,5 тыс. лет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Кабардино-Балкарии (КБР) зеркало в бронзовой оправе, изготовленное во второй половине III века. Ценную находку нашли при раскопках сарматских погребений на могильнике Заюково-3, сообщила в понедельник ТАСС начальник Объединенной Северокавказской археологической экспедиции Анна Кадиева.

"Мы нашли зеркало с боковой петлей и тамгой, сделанное из высокооловянистой бронзы, это очень хорошая, редкая находка. Судя по другим находкам - пряжкам, бусам, это вторая половина III века нашей эры. Показательно, что такие зеркала доживают до второй половины третьего века. Насчет тамги сложно сказать, знак это мастера или владельца, но это тоже очень редкая находка", - рассказала Кадиева.

Археологи также нашли захоронение останков трех человек, живших в это же время. Рядом с костями, принадлежавшими женщине, ученые обнаружили бронзовый флакон, в котором она могла хранить благовония.

"Этот флакон из листовой бронзы - показатель статуса женщины. Если в первом веке они изготавливались из золота, то к третьему веку технология сильно упростилась, флаконы стали бронзовыми. Тем не менее такие предметы являются показателем высокого статуса владельца и считаются редкими находками", - добавила Кадиева.

Участники раскопок также нашли захоронение эпохи средневековья с мочеотводной трубкой из кости барана, использовавшейся при уходе за младенцами в поселениях, расположенных далеко от источников воды. Такая находка может говорить о том, что ребенок умер и его похоронили вместе с люлькой. В этом году раскопки на могильнике Заюково-3 начались в середине августа и должны завершиться через месяц.

Могильник Заюково-3, известный среди местных жителей как "кладбище нартов", расположен над рекой Гунделен и состоит из трех объектов: грунтового могильника (VIII век до н. э. - VIII век н. э.), поселения Гунделен сарматского времени и скального могильника Гунделен-2 (VIII - XI века). Некрополь действовал более полутора тысяч лет, он охватывает кобанскую, сарматскую и аланскую эпохи, сейчас исследовано 158 погребений. Участки некрополя имели небольшую площадь, и зачастую умерших хоронили так, что дно одного погребения оказывалось перекрытием другого, более раннего. Исследование осложняется тем, что катакомбы сарматского и аланского времени расположены под погребениями кобанского периода.